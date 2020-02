Sällbo intressant projekt att följa

I Helsingborg testar man just nu en ny typ av gemensamt boende, ”SällBo”.

Av 51 lägenheter hyrs ungefär hälften ut som trygghetsboende till personer över 70 år. Resterande lägenheter är vikta åt personer i åldersgruppen 18–25 år, varav tio är öronmärkta för unga som nyligen fått uppehållstillstånd.

Utöver lägenheterna inrymmer Sällbo gott om gemensamhetsutrymmen. Tanken är att skapa integration, att människor i olika åldrar och med olika bakgrunder hittar naturliga mötesplatser i sin vardag. Kategoriboende passar säkert inte alla. Projektet är tvåårigt och pågår till december 2021 då det ska utvärderas.

Vi tror att något liknande skulle vara något även för Växjö. Vi ser med stor glädje hur såväl kommunala som privata bolag nu satsar på trygghetsboenden för äldre, och tror att boenden som Sällbo skulle vara intressant som ett komplement till dessa, på landsbygden, i våra mindre tätorter såväl som i stan. Stort såväl som smått.

Generationsboende skulle skapa unika möjligheter för flera grupper i samhället. Att minska ensamheten, att hjälpa varandra och att finnas i ett sammanhang. Detta blir extra viktigt i en tid då civilsamhället behöver ta ett större ansvar.

Vi i Centerpartiet följer projektet i Helsingborg med stort intresse!

Margareta Jonsson (C), ledamot omsorgsnämnden, Majja Almqvist Rieger (C), ersättare omsorgsnämnden, Anders Bengtsson (C), ordförande Vidingehem, Yvonne Ekaremål (C), ersättare Växjöbostäder