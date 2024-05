Debatt: ”Regeringen borde steppa upp kring frågan om hur matsvinnet ska halveras”

Idag går ungefär en tredjedel av all världens mat till spillo samtidigt som nära 690 miljoner människor lider av hunger. Enligt Livsmedelsverket kasserar svenska hushåll fullt ätlig mat motsvarande 17 kilo per person och år. Hisnande närmare 170 000 ton ätbar mat ratas således årligen. FN:s Agenda 2030 har som mål att på 15 år halvera det globala matsvinnet per person samt minska svinnet i hela livsmedelskedjan.