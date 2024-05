Debatt: ”Vi som lärare vid LNU står bakom studenternas rätt att protestera”

Som lärare vid Linnéuniversitetet står vi bakom studenternas rätt att protestera. Vi ser med förskräckelse hur studentprotester vid andra lärosäten mötts av misstänkliggörande, hot och våld. Vi vill att engagerade och kunniga studenter ska få göra sina röster hörda. En av universitets mest grundläggande syften är att förbereda studenter för att vara aktiva medborgare i en demokrati. Solidaritetsrörelsen för Palestina förkroppsligar på flera sätt vad det är att vara just detta. Genom sin aktion kräver studenterna:

Vi vill betona att kraven på bojkott gäller samverkan mellan universitet, fakulteter och ämnen på institutionell nivå. En akademisk bojkott hindrar inte universitet att bjuda in enskilda israeliska akademiker.

Under måndagen nåddes vi av nyheten att en medarbetares kontor vandaliserats . Det finns, utifrån vad vi förstår, ingen belagd koppling mellan detta och studentmanifestationen, men vi tar givetvis avstånd från denna handling. Vi tycker samtidigt att det vore beklagligt om denna händelse skulle förskjuta fokus från studentmanifestationen och dess syfte: att protestera mot Israels ödeläggelse av Gazas universitetsväsende och dödandet av palestinska studenter och lärare.

Anthony Wagner, Senior lecturer, Department of Design /Department of Social Sciences

Steffi Siegert, Senior Lecturer in Organisation, School of Business and Economics