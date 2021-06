Hållbara Växjö – från ord till handling

Växjö kommun är duktiga på att producera program och planer av diverse slag. Den senaste var väl Besöksnäringsplanen på ett 10-tal sidor. Planen antogs av fullmäktige under maj månad. Andra exempel är landsbygdsplanen, evenemangs- och mötesplanen, Hållbara Växjö 2030, klimatanpassningsplanen, transportplanen, friluftsprogrammet för att nämna några.

Varför inte göra som i Karlskrona där man satsat på elbilspool som används av kommunens anställda under dagtid och av kommuninvånarna under kvällstid och under lördagar och söndagar. På så vis nyttjas bilarna mycket effektivare. I Kalmar har ett antal företag gått samman och bildat Elbilspoolen. Den erbjuder 14 bilar av märkena Renault, Tesla, Nissan och Volkswagen stationerade på olika laddstationer i centrum. Kalmar Energi, Kalmar kommun och Kalmar-Hem deltar, och ett Göteborgsföretag står för driften. I Kristianstad finns Solbilspoolen som drivs av samma företag.