Juldebatt: ”Strimmor av ljus i det kompakta mörkret”

För just nu är världen mörk. Krig, konflikter och klimathot skymmer sikten. Både unga och äldre har svårt med hopp och framtidstro. I blickfånget står kriget mellan Israel och Hamas. I farozonen för att glömmas bort finns Rysslands hänsynslösa invasion av Ukraina. Och i medieskugga ligger andra konflikter, platser där barn också dör, även om nyhetssändningarnas uppmärksamhet har svalnat.

Under julnattens mässa läser vi varje år profeten Jesajas ord: Natten ska vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Det är viktigare än någonsin att återvända till vår kulturs ursprungsberättelser. Att vi som folk kränger av oss den trånga sekulära kostymen och har modet att återupptäcka varför vi firar jul. För under samtidens konsumtionshets och fokus på utsidan finns en längtan efter något att bygga sitt liv på. Och bakom den sekulära fernissan finns något mycket större; ett rop, en törst efter mening, en sårbar barnröst längst in som vill höras och få bära vidare julens budskap om frid och fred.