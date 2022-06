Kött som valmöjlighet varje dag i skolmaten

Skolmaten är en mycket viktig ingrediens för att våra barn och elever ska orka prestera, lära sig saker och ting och utvecklas till sitt bästa jag i skolan. Vi har under det senaste året träffat och samtalat med många elever, lärare och föräldrar för att lyssna in tankar, idéer och önskemål om hur maten ute på våra skolor kan bli bättre. Parallellt med detta har måltidsorganisationen drivit ett omfattande utvecklingsarbete genom att hämta in synpunkter från matråd, barn och elever om vilken mat de föredrar och vad de saknar. Önskemålen om förändringar som kommit till oss har varit överhängande samstämmiga. Våra barn och elever vill ha möjligheten att kunna välja kött på menyn varje dag.