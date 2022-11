Lägre bränslepriser och ny kärnkraft

• Bensin- och dieselpriserna ska ner med fem kronor per liter vid pump. Det var Moderaternas löfte. Vi kan inte lastas för om andra lovat mer än de kan hålla. Budgeten för 2023 tar det första steget när skatten på bensin och diesel sänks så att priset vid pump blir en krona lägre per liter. Utöver skattesänkningen höjer vi reseavdraget från 18,50 till 25 kronor per mil och stoppar den rödgröna försämringen av reseavdraget. För en arbetspendlare som använder egen bil och har fyra mil till jobbet innebär förslaget en årlig skattelättnad på cirka 4 700 kronor mer jämfört med modellen med en avståndsbaserad skattereduktion.