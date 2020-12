Nu finns det möjlighet att tillskapa förbättringar inom äldreomsorgen

Äntligen! Det säger vi från SKPF Pensionärerna i Växjö. Under alltför lång tid har våra medlemmar tvingats se en äldreomsorg som fått det allt kämpigare. Vi har sett hur många äldre far illa när den viktiga hjälpen inte kommer. Vi har sett hur personalen i omsorgen sliter till bristningsgränsen för att hålla uppe vårdens kvalitet. Läget har förstås förvärrats ytterligare under den rådande pandemin.