Ställ om kyrkans skogsbruk!

Under 2019 och 2020 fick Svenska kyrkan totalt en utdelning från PLT på 0,5 miljarder/år, varav cirka 0,3–0,4 miljarder kom från skogsbruket. Det kan låta som mycket pengar, men när det sätts i relation till de totala intäkterna om 24,3 miljarder (2020) och 25,8 miljarder (2019) så visar det sig att utdelningen från PLT utgör cirka 2 procent av kyrkans intäkter, varav utdelningen från skogsbruket ca 1–1,5 procent. Lägg till faktum att Svenska kyrkan under 2019 och 2020 gick med en ekonomisk vinst om 2,9 respektive 2,4 miljarder. Även om utdelningen från PLT hade varit 0 kr under 2019 och 2020 så hade kyrkan haft ett ekonomiskt resultat på cirka + 2,4 respektive 1,9 miljarder kronor.