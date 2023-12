Snart blir han Farmen-Per med hela Sverige: ”Skönt att det äntligen är på g”

Per Erikssons intresse för tv-programmet Farmen har växt sig starkare för varje säsong. Han bestämde sig för att ta chansen och skickade in sin ansökan i februari. Per kallades på casting i Stockholm och bara en dag senare ringde TV4 upp honom med ett positivt besked. Från och med den 7 januari lär vi känna honom som Farmen-Per!