Stresscoachen: Så kan du hitta lugn i all oro

Foto: Anders Johansson

Hur ska man kunna se ljuset i tunneln när vi matas med negativa nyheter varje dag? Bonus Weekend bad stresscoachen Mikael Lönnberg om hjälp att navigera i oron.

Det är lätt att tappa fotfästet när det stormar omkring oss och just nu är det många som känner oro och rädsla över det som händer i Sverige och i världen.

Att känna stark oro är inget konstigt utan helt naturligt.

Eftersom mycket fortfarande är okänt när det gäller coronaviruset, covid-19, och att information sprids snabbt och hela tiden känner vi att vi inte längre har kontroll och det gör oss extra oroliga.

”Vi går igenom två fighter nu, den ena mot viruset och den andra mot hjärnan.”

Mikael Lönnberg från Kalmar är diplomerad stresscoach och mental coach som driver Skarpt Läge. Han har i flera år arbetat med att hjälpa företag, organisationer och individer att maximera fokus samtidigt som man minimerar stress. Han menar att vi just nu går en kamp både mot coronaviruset och mot vår hjärna.

– Vi går igenom två fighter nu, den ena mot viruset och den andra mot hjärnan och kampen om hjärnan är väldigt viktig för där har vi själva möjlighet att påverka.

Hur ska man hitta ett förhållningssätt till alla negativa rubriker vi matas med varje dag?

– Det är bra att oroa sig så länge oron tar rimliga proportioner. Vi utgår alltid, i alla lägen, från att kolla faran. Om vi låter vår oro ta över mer blir hjärnan inställd på att leta efter fara hela tiden. Det betyder konkret att oron i sig kan ge värre effekter på oss än det vi oroar oss för! Den information vi får är inte lätt att hantera, den är konstant och motsägelsefull och det spär på vår oro och det gör att vi känner att vi inte har kontroll.

Mikael Lönnberg tycker att vi ska backa bandet och tänka över grunderna i vår tillvaro genom att utgå från en av våra mest kända psykologiteorier; Mazlows behovstrappa eller behovshierarki som den också kallas, en modell som förklarar hur våra mänskliga behov prioriteras.

Enligt Mazlow kan en människas behov delas in i fem kategorier som alla har en viss nivå av prioritering. Längst ned på trappan finns fysiologi (mat, vatten och luft) och sedan kommer trygghet, gemenskap, självkänsla och slutligen självförverkligande.

– Man kan ställa sig frågan Är det något som förändrats för mig när det gäller Mazlows behovstrappa och så tar man steg för steg. Titta på om något förändrats vad det gäller mat, vatten, trygghet, kärlek, vänskap, makt och uppskattning...har något där förändrats i min tillvaro? För de allra flesta har inget förändrats. De flesta av oss står uppe på steg fem, där vi kan förverkliga oss själva, och när det kommer ett sånt här hot känns det som om trappstegen försvinner under oss och vi är nere på steg ett igen och vi blir oroliga.

Mikaels må bra-tips! * Begränsa ditt informationsflöde till morgonen, lunchen och en gång på kvällen. Sitt inte och låt dig matas av information hela tiden – du får i dig tillräckligt ändå. * Hitta tre enkla saker varje dag som gör dig glad och skriv upp dem. * Ta aldrig ut en katastrof i förväg. * Tänk på allt roligt du ska göra sedan när allt det här är över! Visa mer...

Många känner oro inför ekonomin och för att förlora jobbet – hur ska man då kunna tänka att vi har i alla fall mat och vatten?

– Självklart är det en mycket hög stressfaktor, men det är viktigt att inte ta ut katastrofscenarion i förväg. Med det sagt så ska vi naturligtvis försöka vara pragmatiska i situationen och planera i mesta möjliga mån. Mitt bästa tips i ett sådant läge, är att inte skjuta problemet framför sig, utan ta tag i det, just för att minska sin oro. Oftast är det lugnare att helt enkelt veta.

Hur hanterar man besvikelsen när livet ställs på paus med inställda resor, konserter och matcher?

– Då får man fundera på vilken tur vi har som lever i den här tidsåldern där vi kan sitta hemma och se på filmer, inspelade konserter och matcher, sådant vi inte kunde för 40 år sedan. Jag tror att det är viktigt att slappna av och njuta av stunden och leva här och nu och tänka på att när allt är över vad mycket happenings det blir då! Tänk på hur det ser ut om förmodligen sex månader med alla konserter och sådant, det blir så kul då!

Hur kan det psykiska välmåendet påverkas av kriser som den här?

– Många mådde dåligt redan innan den här situationen uppstod. Det är inte hur man har det utan hur man tar det som är det viktiga när sådana här saker händer. Därför är det otroligt viktigt att vi nu matar våra sinnen och hjärnor med bra saker. Ju mer vi gör det desto lättare hanterar vi situationen. Det som sker just nu är mycket en pandemi i informationsflödet och våra sinnen. Med all respekt för all oro, men det är viktigt att sätta allt i perspektiv och att aldrig någonsin ta ut ett katastrofscenario i förväg.

Kan vi lära oss något av det här?

– Ja, vi kan lära av situationen. Miljöpåverkan till exempel blir mindre nu och det är oerhört positivt att planeten får en paus. Försök att hitta saker i tillvaron som gör dig glad! Hitta tre enkla saker varje dag och skriv upp dem. Mycket handlar om kampen mot hjärnan och där har vi själva möjlighet att påverka.

Påverkas du själv av det som sker?

– Jag försöker vara pragmatisk och realistisk och jag försöker se möjligheter av den här tiden, att göra saker som jag annars inte hinner eller har möjlighet till. Jag oroar mig inte speciellt mycket utan tar till mig den information som finns. Jag självklart har förståelse för och känner med de människor som drabbas på olika sätt med följdverkningar av corona.

Kan det till och med komma något gott ur allt det här svåra?

– Ja, absolut! Det kommer att bli en enorm boost för oss när allt det här är över. Om vi kan backa lite i tillvaron och inte vara så på hela tiden kan vi se vad som är viktigt på riktigt i livet och vad som egentligen betyder något i tillvaron som att vi har mat, vatten, kärlek och trygghet. Kanske tar vi kontakt med människor vi inte pratat med på länge? Kanske blir vi mer sociala och uppskattar varandra mer? Det kan finnas många bra saker som kan komma ur det här.

Testa själv: Stresscoachen Mikael Lönnberg, Skarpt Läge, guidar på vägen till att hitta lugn i oron:

Lyssna först på Introduktionsspåret. Därefter lyssna på ljudspåret Din harmonibild i tio dagar, en gång per dag. Ljudspåret Din harmonibild nedan är bildsatt med bilder ur Barometern-OT:s bildarkiv.

Intro till övningen Din harmonibild:

Övningen: Din harmonibild:

