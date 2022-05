Djur dumpas fortfarande – vi behöver stöd

Föreningen Djurens Vänner, Växjö, som är en av fyra ideella djurorganisationer i Växjöområdet, omplacerar drygt 100 katter per år, skriver ordförande Pia Lindkvist.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Föreningen Djurens Vänner, Växjö, som är en av fyra ideella djurorganisationer i Växjöområdet, omplacerar drygt 100 katter per år. Då övriga tre organisationer uppskattningsvis omplacerar lika många djur skulle, om vi inte fanns och tog detta ansvar, över 400 övergivna katter fortsätta vara hemlösa och lida varje år (då har vi inte räknat in alla de katter som vi av ekonomiska eller platsmässiga skäl inte har möjlighet att ta in).