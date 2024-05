Insändare: ”Det är inte vår övertid som är en samhällsfara”

Det är en bekymmersam vård vi har. Vi har vårdavdelningar som slås ihop på grund av brist på personal, bland annat på kirurgkliniken i Växjö och medicinkliniken i Ljungby. Vi har 55 000 övertidstimmar på 1500-1700 medarbetare i regionen under år 2023. Men det är inte vår övertid som är en samhällsfara. Nej, vi sjuksköterskor utgör just nu en samhällsfara för att vi begär att bara arbeta vår ordinarie arbetstid. Vilket självklart är helt horribelt, vi sjuksköterskor måste ju vara lojala och solidariska gentemot arbetsgivaren, något vi ofta får höra. Vilket såklart innefattar att ställa upp och jobba på fritiden, vara ständigt tillgängliga arbetsgivaren och fylla alla luckor som krävs för att verksamheten ska gå runt. Det blir något nytt för arbetsgivaren nu att ta sitt ansvar i det här; att leda och fördela arbetet, för att upprätthålla sitt ansvar i att försöka trygga patientsäkerheten i den här regionen.

Du kommer till akuten i Växjö tillsammans med 769 andra personer från västra Kronoberg. För i snitt söker 11 personer akuten i Ljungby varje dag under kvälls- och nattetid, multiplicerar vi det med de 10 veckor som akuten i Ljungby kommer vara stängd under den här tiden på dygnet, får vi en gedigen skara på 770 patienter extra som akuten i Växjö kommer få påhälsning från. I Ljungby på kvällar och nätter är det i snitt 3-4 patienter som läggs in på sjukhuset, om vi räknar 4 inlagda patienter på 70 dagar =280 inlagda patienter, som kommer behöva läggas in på Centrallasarettet i Växjö istället. Och jovisst, sängar kanske vi har men du kan behöva räkna med att hamna i ett konferensrum, utan personal.