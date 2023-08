Insändare: ”Drop-in-vigsel är kvalificerat marknadsgyckel – och dessutom locka med gräddtårta”

Prästen Annesophie Robinsdotter kommer att erbjuda drop-in-vigslar under Mohedadagarna.

Foto: Anna Karolina Persson

Den ljusa marknadsstämning som förhoppningsvis råder under Mohedadagarna, kommer snart att avlösas av en grå vardag, som inte för all framtid bör styras av en akt under ett marknadsbesök, med kanske på konstgjord väg åstadkomna tillfälliga känsloyttringar och glada tillrop.