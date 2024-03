Insändare: ”Ett större och modernare sjukhus hade inte hjälpt mig”

Tappade åtta kilo, tvingades tillbringa nästan all tid i sängen. Jag bor ensam och hade svårt fixa mat. Den redan tidigare taskiga hörseln blev ännu sämre.

Men så till lasarettet: I torsdags i förra veckan fick jag en kallelse till MRT-röntgen, med undersökning redan under lördagen, två dagar senare. En av mina favoritläkare på Capio hade fixat remissen. Klockan nio klev jag in i den enorma entréhallen på CLV. Inte en enda varelse syntes till, receptionen och kafeterian stängda. Under hela vägen till röntgenavdelningen såg jag inte till någon personal eller besökare. Och samma sak gällde när jag var klar och lämnade. Jag beundrade och beskådade hur välvårdat allt var; inte en en trasig bit matta, nästan som nymålat, och kliniskt rent. Men helt tomt alltså.