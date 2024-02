Insändare: ”Upphäv lagen och tillåt mobiler i klassrummet”

Enligt avhandlingen skapar mobilförbudet ett dilemma i den mycket digitaliserade skolan. Mobilförbudet verkar orsaka fler nackdelar än fördelar. Fastän meningen var att stoppa elever från att ta med mobilen verkar det ha fått motsatt effekt, elever verkar ta in mobilen mer ofta nu. Det finns flera kända citat vilket bekräftar detta, det mest kända är från Meridith Gray: “Too often, the thing you want most is the one thing you can't have.”