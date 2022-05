Nato eller inte Nato?

Varje procent av landets BNP som ska gå till försvarsutgifterna betyder att man behöver minska kostnaderna för välfärden med 54 miljarder kronor per år om ingen vill betala för de ökade kostnaderna. Om vi går med i Nato kostar det ungefär 108 miljarder kronor plus någon miljard i medlemsavgift per år.