Ny ledningsfilosofi ett måste för vården

Situationen har steg för steg förvärrats även av ökat vårdbehov beroende på att andelen äldre ökat, invandringen exploderat under hela 2000-talet med två miljoner nya svenskar. Därtill att en utbyggd primärvård ständigt försummats. Nationellt ledarskap har även saknats för exempelvis den högspecialiserade vården och digitaliseringen. Problemen finns mer eller mindre över hela landet men Kronoberg tycks inom de flesta problemområden drabbas särskilt hårt.

För att Kronoberg ska kunna vända utvecklingen av en nedåtgående spiral krävs ett nytt kraftfullt ledarskap på alla nivåer i verksamheten som riktar fokus på vårdteamet. Med betoning på just ”kraftfullt” för att nå en vändpunkt. Reformerade arbetsvillkor som bättre personalscheman, utvecklingsarbete lokalt och bättre karriärutveckling. Strukturella reformer som en förstärkt nära vård med cirka 1 100 invånare per läkare på vårdcentralen, mobila vårdteam för att avlasta vårdplatser i akutvården et cetera. Ett belöningssystem i bred mening som uppmuntrar innovation och medagerande båda av medarbetare och patienter. Strävan mot personcentrering kräver också personalcentrering för att kunna verka. En ny anda måste skapas. Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) konstaterar att det egentligen inte saknas personal inom vården i riket utan enbart medarbetare som inte är beredda att arbeta inom rådande bristande förhållanden. Vi patienter känner oss inte trygga med vården i Kronoberg vill jag påstå.