Skogs- och jordbruk står vid ett vägval

Min far jobbade mycket i både egen och andras skogar men då bara under vinterperioden. Under den så kallade savperioden som också sammanfaller med yngelperioden (då skogens alla djur får ungar) bedrevs inget skogsarbete. Vid röjning och gallring gynnades alla trädslag och den biologiska mångfalden fanns, med gott om tjäder, orre, ekorrar, svenskhare med flera arter. Då fanns inte de stora fördärvande maskinerna, det var ett skonsamt handarbete, hästtransporter eller möjligen en liten lätt jordbrukstraktor. Den tidens skogsbruk var hållbart.