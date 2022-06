Tankar och åsikter från Nöbbele skola

Mer mat som barn gillar!

Fel med Nato

För det andra så blir Sverige mycket fattigare. Då pratar jag inte om vad medlemskapet kostar utan att en av Sveriges resurser är vapen. Vårt land får mycket pengar på stridsflygplan och vapen, men när Sverige går med i Nato får vi inte sälja vapen för då får vi köpa vapen från Nato i stället och ge våra vapen till Nato. Det är därför Frankrike vill lämna Nato. Då får vi inte in pengar men vi får betala för något som vi innan tjänat mycket pengar på. Sverige har sålt stridsflygplan till många kronor.

Lärare har för mycket makt!

Vi har nu en uppgift att skriva en insändare som vi ska skicka in till Smålandsposten. Det här är min insändare. Jag tycker att elever som gör sin första insändare i sitt liv borde kunna välja om man ska skicka in till tidning. Vissa kanske inte ens vill skriva en, inte vill uttrycka sin åsikt eller skriva om något man brinner för. Insändaren ska i vilket fall skickas in men det är inte jag som bestämmer, det är min lärare. Lärare har för mycket makt. Ett exempel när lärare har för mycket makt är när man har en uppgift att skriva en text, du visar texter för din lärare som tycker att den inte är “bra”. I stället för att hjälpa dig göra den bättre så ber de dig att göra om eller sudda och skriva om de mesta. Allt jag gör betygsätts och tänk om det jag skriver om påverkar mitt betyg.