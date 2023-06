Försvunna i årtionden - Coltrane "live" igen

Inspelningarna för oss tillbaka till 1961 och nattklubben Village Gate i New York, där saxofonisterna John Coltrane, Eric Dolphy och en rad andra kända jazzmusiker uppträdde och spelade in, delvis för att testa klubbens nya ljudsystem.

I juli släpps det 80 minuter långa albumet "Evenings at the Village Gate", och innehåller Coltrane-klassiker som "My favorite things", "Impressions and greensleeves", "When lights are low" och "Africa."