Marie Magnusson: En briljant fantasi om Sylvia Plath

Finfina boken ”Eufori” av Elin Cullhed gjorde mig nyfiken, den har fått så fina omdömen och recensioner. Den är som en böljande fantasi hit och dit, fram och tillbaka om Sylvia Plaths sista år i livet. Jag började lyssna och en av mina favoritskådespelare, Lena Endre, läser med stor inlevelse. Jag blev fast direkt. Det här är en så oerhört tät och drabbande roman och man kommer verkligen in på djupet när det gäller författaren och tvåbarnsmamman Sylvia Plath som både älskar och hatar sin make Ted. Ted, som hon alltid fick stå tillbaka för när det gällde författarskapet.

Elin Cullhed har minst sagt borrat sig in i Sylvia Plaths tankegångar och psyke. Observera igen att texten är påhittad av Elin Cullhed, det är ju en roman, men personerna runt Sylvia stämmer och det känns så väldigt trovärdigt och in under huden att man tror att det är på riktigt. Oerhört starkt.