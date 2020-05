Foto: Fredrik Sandberg/TT

Influeraren Penny Parnevik blev näst på tur att lämna "Let's dance". Hennes tolkning av Beyoncés "Single ladies"-video fick ljumma betyg av juryn och gick inte hem hos tittarna.

Kvällens tema var musikvideor. Deltagarnas utmaning var att införliva atmosfären och dansstegen från olika klassiska musikvideor i sina framträdanden. Först ut var Jan Björklund, som fått låna inspirationen och musiken från Abbas "Super trouper". På frågan om han såg sig själv som en Björn Ulvaeus eller Benny Andersson svarade han att han hellre ville vara Agnetha Fältskog.

Hans framträdande föll också juryn i smaken och enligt Dermot Clemenger gjorde han sitt bästa framträdande hittills.

– Jag var lite orolig, det kändes lite Finlandsfärja med "Super trouper", men sedan kom du ner och var en perfekt gentleman, sade jurymedlemmen.

Trasslade sig

Sussie Eriksson var först ut för säsongen att kamma hem full pott från juryn. Detta efter att ha framfört en jive till Taylor Swifts "Shake it off", komplett med de rytmiska band som används i Swifts video. Dock fick Sussie Eriksson problem med sitt band som trasslade sig, något som ändå gav henne extra beröm av juryn.

– Du levererade bra jive och du tog in rekvisita och använde det även om den gick sönder, sade Tony Irving.

Gästdomare var Måns Zelmerlöw, som vann den allra första säsongen av "Let's dance" 2006. Sussies dans föll även honom i smaken.

– Du får in humorn precis som i videon, jag sitter och njuter rakt igenom, sade han.

Måns Zelmerlöw fick även tillfälle att framföra nya singeln "On my way" i programmet. Deltagarna fick också tillfälle att visa upp sina mest själfulla danssteg i ett "soul train", där de rangordnades från bäst till sämst av juryn och tjänade extrapoäng.

"Hittat Penny"

Penny Parnevik och Jacob Persson fick en utmaning när de tog sig an att inkorporera Beyoncés signaturrörelser från "Single ladies"-videon i en quickstep. Men det räckte inte för att gå vidare till kvartsfinal. Men Penny Parnevik säger att hon är tacksam för tiden i "Let's dance" och kallar det "det roligaste hon har gjort".

– När man är nybliven mamma är det lätt att tappa bort sig själv. Jag har verkligen känt att jag har hittat Penny igen, säger hon i programmet.