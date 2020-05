Rapparen Pop Smokes debutalbum släpps postumt i juni, skriver Rolling Stone.

Detaljer som albumtitel, antal spår och eventuella gästartister är okända.

Pop Smoke sköts till döds i februari i år, bara veckor efter att han släppte sin hyllade mixtape "Meet the Woo 2".

Rapparen, vars riktiga namn var Bashar Jackson, blev en framgångssaga över en natt sedan han släppte låten "Welcome to the party", som sedermera fick en remix signerad kollegan Nicki Minaj.