Ruben Östlund efterlyser målade åsnor

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Coronapandemin har satt stopp för inspelningen av Ruben Östlund nya film, "Triangle of sadness". En av de återstående scenerna utspelar sig på en tropisk ö, där ett gäng skeppsbrutna ska måla bilder av åsnor på en klippvägg. I sin karantän fick Östlund en idé: att be om hjälp med att skapa bilderna. Alla är välkomna att skicka in ett bidrag till hans filmbolag Plattform produktion, skriver Dagens Nyheter.

För tidningen förklarar Östlund att det inte spelar någon roll hur bra man är på att teckna.

– De här överlevarna har olika nivåer på att rita. Henrik Dorsins rollfigur ska presentera de olika åsnorna för gruppen när de ska diskutera vem som lyckats fånga åsnan på bästa sätt.

De bidrag som väljs ut belönas med biljetter till galapremiären som planeras till 2021.