Sofia Coppola gör tv-serie för Apple

Foto: Thibault Camus/AP/TT

Oscarsbelönade filmregissören Sofia Coppola ("Lost in translation") tar snart klivet in i tv-seriebranschen.

Enligt Variety kommer Coppola att stå för både manus och regi när romanen "The custom of the country" från 1913 blir tv-serie på Apples strömningstjänst.

Romanen handlar om en kvinna från Mellanvästern som flyttar till New York där hon gör sitt bästa för att bli en del av societeten.

Tv-serien blir Sofia Coppolas andra projekt för Apple TV plus. Sedan tidigare är det känt att hennes kommande film “On the Rocks" med Bill Murray och Rashida Jones i två av rollerna, kommer att släppas på plattformen.