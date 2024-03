Är Rysslands siste president nu "vald"?

Inte ens under den ryska demokratins yngre dagar var det fråga om att ett presidentval skulle utmynna i något annat än vad nomenklaturan tänkt sig, för någon demokratisk tradition existerar inte i Ryssland. Däremot är man formalist i den meningen att saker och ting skall vara rätt i protokollen. Som en analytiker konstaterade apropå valet av Putin så har Ryssland egentligen inget demokratiproblem såtillvida att systemet ju fungerar givet sina egna tysta premisser. Däremot har man ett successionsproblem: Vad händer när Putin dör?

Rysslands elit är i princip en koalition av stora gangstergrupper. Dessa måste komma överens i en sådan situation, men det finns inga riktiga historiska former för det. Skulle ett maktvakuum komma under de närmaste åren som sannolikt är krigsår, kan Ryssland stå inför samma situation som under den stora oredans tid 1604-1613 eller Sovjetunionens fall. Med andra ord någon form av upplösning av den ryska federationen.