Drogerna blir framtiden

En som hade stöttat Löfven är den brittiska konservativa profilen Peter Hitchens som 2012 skrev boken The war we never fought (striden vi aldrig tog) där han menar att man i Storbritannien gjort för lite för att bekämpa narkotikan. Hans utgångspunkt är att det är moraliskt fel att knarka eftersom droganvändning aldrig påverkar bara en enskild person utan även dennes omgivning. Tillfällig njutning eller flykt från smärta är mindre värd än de skyldigheter vi har gentemot varandra menar han.