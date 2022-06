Finland fick som de ville

Finland och Sverige, hand i hand in i Nato - riktigt så harmoniskt har det inte gått till. Finland har sedan årsskiftet varit långt före i processen. Medan Sveriges socialdemokrater släpat fötterna efter sig i frågan.

Sverige och Finland gick samman så nära det gick under senare år. Som Brommesson beskriver har Finland utforskat olika alternativ och känt sig fram i den osäkerhet som råder. Positiva till EU, uttalat en Nato-option och samtidigt fram till invasionen av Ukraina hållit kontakten med Moskva. Försvarssamarbetet till Sverige har djupnat på senare år.

Natomotståndarnas klamrande efter alternativ framstod under våren som väldigt sent påkommet. Samtidigt får man medge att det hela gått fort. Finland utvärderade och prövade dock alternativ under en längre tid. Medans den svenska regeringen haft huvudet i sanden.