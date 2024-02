Försvaret behöver bättre järnvägar i Sydost

I Dagens Industri framhåller universitetslektorn vid Försvarshögskolan, Per Skoglund, också att den väst-ostliga förbindelsen i södra Sverige måste förbättras. Skoglund talar om ett nytt transportstråk från hamnarna i Halmstad, Falkenberg eller Varberg till Kalmar eller Oskarshamn.

En tvärförbindelse över Götaland skulle rimligen vara lika med att Kust till kustbanan i Alvesta knyts i hop med ny räls till Halmstad via Ljungby. En sådan jätteinvestering ter sig dyr och tar många år att planera och bygga. Att bygga ny järnväg kostar mellan två miljarder per mil - i mindre befolkade områden till fyra miljarder per mil i mer komplexa miljöer.