Hyr marken istället

Högspänningsledningen mellan Nybro och Hemsjö kommer snart att bil verklighet. I höst börjar röjningen av de drygt ettusentrehundra hektar som krävs för den nitton mil långa ledningen. Projektet som länge stod och stampade satte fart under elpriskrisen och beräknas nu vara i drift om tre år.

Det borde finnas som alternativ till expropriation. Skogsägare har redan planer som sträcker sig sjuttio-åttio år framåt i tiden. Det är en långsiktig verksamhet och för den som rotat sig djupt i en landsända är det kanske en större förlust att förlora mark än att staten använder den, även om det också sker under många decennier framöver.

Man kan tänka sig att kommuner som Tingsryd gärna hade haft det som alternativ lösning. Kommuner ser sällan ett slut på sin närvaro i bygden och har flera olika handlingsalternativ för sin mark. Att kunna behålla den även om den hyrs ut under lång tid skulle kunna lösa upp knutar. Och det skulle bättre spegla statens värdering av både marken och dess användning.

När vi under åtta månader innan senaste riksdagsvalet hade en helt Socialdemokratiska regering var vindkraftsetableringar en av de högst prioriterade frågorna. Då arbetade man med att ta fram olika incitament för att få kommuner att säga ja till fler snurror. Det laborerades med att erbjuda idrottsplatser och uppfräschade samlingslokaler till kommuner som avstod från att lägga in sitt veto mot projekten. Tanken var att det skulle bli ett omedelbart och tydligt lyft för bygden samtidigt som snurrorna monterades. Men förutsättningarna för skötsel av den nybyggda idrottsplatsen kom man aldrig till i utredningen som lades på is i samband med maktskiftet.