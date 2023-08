I Emmaboda behöver man inte ta i trä

Platsens ande fortsätter att prägla omlandet. Emmaboda kommun brukar sticka ut i kommunala jämförelser över kommunernas anslag till kultur per invånare. Lägg därtill att utlåningen från biblioteken i kommunen också hör till Sverigetoppen räknat per invånare. Kommunala ambitioner spelar in, liksom rimligen ett kulturellt arv. Den lokala kanon som också är den del av den nationella ska läsas.