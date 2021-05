Idealisera inte vindkraften

Jo, visst gör det. Livslängden för ett vindkraftverk är idag mellan 15–25 år, och att kompensera för energiförbrukningen vid tillverkningen tar vindkraftverket upp till åtta månader, beroende på vem man frågar. Samtidigt skall varje verk ha (specialiserad) service flera gånger per år, och delar som till exempel växellådan behöver bytas ut under verkets livstid. Det uppgår till miljontals kronor i service per verk per år. Detta medan verkets prestanda samtidigt minskar med åren. Vindkraftverkets liv är emellertid ett enda långt palliativt tillstånd, och inte särskilt tryggt för vår framtida elförsörjning.