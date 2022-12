Inget vulkanutbrott i SCB

Så lät det fram och tillbaka i medier under torsdagen. Var det månne en regeringskris i vardande? Nej, det var Statistiska centralbyrån (SCB) som hade kommit med sin stora halvårsundersökning av svenskarnas partisympatier. Tidöpartierna backade och Socialdemokraterna gick framåt.

Nu ger SCB läget till Moderaternas favör men det är i princip inom felmarginalen. Dynamiken de båda emellan har inte helt enkelt inte börjat spela ut än och det är för all del spännande nog.

Nu i SCB ligger de på ungefär samma nivå. Men det är under ett skede där man är inne i ett partiledarbyte. Såvida inte dessa sker under traumatiska former brukar de sätta sina partier i rampljuset på ett sätt som är gynnsamt för opinionssiffrorna. Det har inte hänt för Centerns del.