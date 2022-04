Närmare Nato nu

Statsministerns ord om att en Nato-ansökan vore destabiliserande kändes som en avlägsen pinsamhet när hon tog emot Finlands statsminister Sanna Marin i ett blåsigt Stockholm. De båda socialdemokraterna och regeringscheferna talade utifrån den redogörelse som presenterades under gårdagen och som är det dokument som Nato-debatten i Finland nu skall utgå ifrån. Men det var uppenbart att även Sveriges bearbetning av frågan kommer att påverkas av detta möte.

Under dagen kunde Svenska Dagbladet hänvisa till en uppgiftslämnare som säger sig ha fog för att hävda att Sverige går med i Nato i juni om statsministern inte stöter på patrull. Rimligen är uppgiftslämnaren någon med insyn, allt för mycket står på spel för att tidningen skulle våga publicera utan denna visshet. Och det är inte orimligt att tänka sig att det just denna vecka pågått ett frenetiskt förankringsarbete inom Socialdemokraterna. Man vill till nästan vilket pris som helst undvika att Nato-frågan dras in i valrörelsen, och kan därmed tänka sig att agera hårt för att rätta partiet i ledet.