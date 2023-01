Nordens Jerusalem bakom ny järnridå

När Gudrun Persson från Totalförsvarets Forskningsinstitut talar så lyssnar man. Det etablerades som sanning för exakt ett år sedan när hon med profetisk klarsyn och utan överord varnade för ett Ryssland som samlade sig till en långvarig konflikt med Väst. Under årets Rikskonferens i Sälen återkom hon med nya perspektiv i ljuset av offensiven i Ukraina: Kriget är det nya politiska systemet i Ryssland.

Vi måste vänja oss vid att ha en aktivt krigande fiende i öst. Har man små barn har de bara hört talas om Ryssland som en stat som för ett orättfärdigt krig riktat västerut. Det kan hända att barnen inte kommer att behöva ändra den världsbilden under hela sin livstid.

I Sveriges Radio pågår just nu en dokumentärserie om Karelen och Viborg. Fyrahundratusen människor evakuerades inför hotet från sovjetiska trupper när Finland efter fabricerade krigsursäkter drogs in i världskriget. När dammet lagt sig hade Finland förlorat en tiondel av sin yta och landets näst största stad.

Karelen var fram till andra världskriget en omstridd plats. Under 1800-talet blev området mycket betydelsefullt för det finskspråkiga Finland. Berättelserna som blev Kalevala samlades in där och den musikaliska folkkulturen skapade genom sin starka identitet gränser mot öst som förebådade Finlands självständighet. Den finska nationalismen ledde till stridigheter under tjugotalet och sovjetiska tvångsförflyttningar genomfördes för att spä ut och kväva den karelska identiteten.