Ordhets räddar inte världen

Man skulle inte använda det engelska ordet “brave” eftersom var kulturellt okänsligt mot ursprungsbefolkningen. Den engelska varianten av “slå två flugor i en smäll” (killing two birds with one stone) ansågs normalisera djurplågeri och skulle skrotas. Man skall inte säga “invandrare” utan “person som invandrat”. Ordet “bemästra” skulle inte användas för det tydligen associerades med slaveriet. “Beroende” skulle bytas ut mot “tillägnad”. “Galet” ansågs vara funkofobt och skulle bytas ut mot “överraskande”. Ordet tondövt ansågs också funkofobt. Och festligast av allt: själva ordet “trigger warning” skulle skrotas för att “trigger” kan stressa upp folk.