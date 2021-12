Politiken dukar julborden

Det är ett sätt att stärka upp sunda företag som har goda förutsättningar att klara sig om det inte vore för pandemin och de restriktioner som införts för att hantera den. Stöden skall gälla för december men kan komma att förlängas till mars, beroende på hur restriktionerna utvecklas. Man får se det som ett sätt att ta notan för de julbord som ställts in i sista minuten.

Smålandsposten har under hösten granskat hur företag i länet använt de stöd som betalats ut hittills. En del av dessa företag har gjort utdelningar som motsvarar de summor man fått i stöd. Våra journalister har också upptäckt att de kontrollmekanismer som staten infört för att skydda pandemistöden från att användas av fel aktörer inte alltid fungerat optimalt.

En annan risk är att tröskeln för att använda stödåtgärder filas ned. Elpriserna driver just nu på inflationen och är såpass höga att politiker redan lanserat idéer om att med skattemedel eller skattebortfall minska smällen för hushållen. En sådan aktion kan möjligen vara välgörande just nu, men både stöd till hushåll och företag riskerar att växla in långsiktig hållbarhet för att få kortsiktig vinning.