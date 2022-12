Politiken formar redan familjen

Familjebildning är en privat angelägenhet. De flesta vill inte att föräldrar och utomstående lägger sig eller är för tydliga med sina förhoppningar. Men barnen som föds är också något som påverkar samhället. Det är enkelt att inse. För politiker uppstår olika problem beroende på om befolkningen ökar eller minskar. Skulle inga barn födas under ett helt år skulle allt kretsa kring denna kris och dess långtgående konsekvenser.

Statistiska Centralbyrån meddelade under gårdagen att trettio av landets kommuner fått sina lägsta födslotal under årets första nio månader sedan millennieskiftet. Man får gå tillbaka till 2005 för att hitta lika låga tal för landet som helhet. Under samma period har befolkningen ökat med en och en halv miljon människor.