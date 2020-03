Samling mot smittan

De politiska konflikterna har lagts åt sidan när svensk politik till slut agerar för att begränsa spridningen av Coronaviruset.

Samtidigt som Region Kronoberg meddelade att man nu kan konstatera totalt åtta fall, samtliga hos personer som besökt riskområden, av Coronavirussmitta i länet kom beskedet att karensdagen tas bort.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det innebär att den som stannar hemma från jobbet inte blir utan ersättning den första dagen. Det var regeringen tillsammans med stödpartierna Centerpartiet och Liberalerna som fattade beslutet, men Moderaterna hade redan signalerat att man ställer sig bakom åtgärden. Även LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson hann förorda den innan regeringen fattade beslutet.

Det är en välkommen samstämmighet från en politisk sfär som präglats av en hög konfliktnivå denna mandatperiod. Bekämpningen av Coronaviruset och dess inflytande över samhället är något som inte har partifärg.

Senare under eftermiddagen begärde Folkhälsomyndigheten att alla evenemang med fler än femhundra deltagare skall ställas in. Regeringen var inte sen med att gå med på denna begäran. Det innebär att företag, partier och myndigheter nu kan känna sig fria att göra de åtgärder man anser bäst för att minska spridningen av smittan. Ännu har man inte helt klarlagt hur viruset beter sig men troligen smittar det bara under tiden som en smittad visar symptom.

Samtidigt som regeringen meddelade att större sammankomster skall stoppas kom beskedet om att en första person avlidit av smittan i Sverige. Det var tragiskt men inte oväntat. Trots vår framstående välfärd och sjukvård kommer människor att dö även i vårt land. Alla som kan bör vidta åtgärder för att så få som möjligt skall gå det ödet till mötes. Det handlar om att respektera smittan och inse att den kan komma nära. Grundlig hygien är en bra början.

Den politiska uppslutningen kring åtgärder för att begränsa smittan hade förstås gärna fått ske tidigare. Sverige är en utåtriktad ekonomi och befolkning som behöver tydliga riktlinjer för att vidta åtgärder. Men när dessa första stora åtgärder nu är på plats, och människor fått svart på vitt att vi inte är odödliga, lär beredskapen bli betydligt bättre.

Man brukar säga att konflikterna inom politiken skiftat från att handla om man har skilda lösningar på ett och samma problem till att handla om att man har helt olika syn på vilka problem samhället står inför. I hanteringen av Coronaviruset ser vi i så fall en återgång till en gemensam problembeskrivning. Bara en sådan sak kan vara välgörande inför den stora samhällsinsats som vi alla skall delta i: att i största möjliga mån begränsa spridningen av smittan.