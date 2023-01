Särimner siktad i malmfälten

Vill man lära av litteraturen gäller det alltså att hålla huvudet kallt när LKAB nu meddelat att Per Geijer-fyndigheten sannolikt innehåller etthundra miljoner ton av de bergarter som vi allra mest behöver just nu. För tillfället köper EU nittioåtta procent av dessa metaller av Kina, att minska det beroendet här och kanske även för andra skulle innebära ett genombrott. Både ekonomiskt och politiskt, med en sådan dominans som Kina har just nu uppstår självklart en beroendeställning.