SD har rätt - tillsätt en kommitté

Man kan diskutera enskildheter i förslagen men grundansatsen är riktig. Men det är synd att Sverigedemokraterna går fram med detta helt själva. Det gör att frågan fastnar i det politisk-kulturella grundvillkor som går ut på att varje uppfattning de är ensamma om skall misstänkliggörs just för att de är de. Saken hade vunnit betydligt på om åtminstone Moderaterna och Kristdemokraterna hade förmåtts kliva upp på samma vagn redan i starten. Om de nu har tillfrågats eller inte framgår inte men det hade i alla händelser blivit en annan sak.

Som det nu är håller vi på att få en situation där sakfrågan glider in i en politisk matris där den inte hör hemma. Den bortträngning som high tech-jättarna ägnar sig åt verkar i all högre grad uppfattas av vänstern som ett legitimt renhållningsarbete gentemot en upplevd demokratifarlig alternativhöger. Att just Sverigedemokraterna som enda politiska parti reser sig i protest bekräftar förstås den uppfattningen. Om debattens spelpjäser fortsätter att röra sig utefter det mönstret är risken står att vi får en situation där det ena politiska lägret inte bara ger grönt ljus åt att det digitala styrs av politiskt godtycke, utan till och med håller det för att vara en demokratisk nödvändighet.