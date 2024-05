Socialt kliv framåt

Viktiga ingredienser är att denna nya myndighet får ett par unika befogenheter. Bland annat sätts ingen nedre åldersgräns för vilka barn som kan kallas till samtal och insatser. Avgörande är också att myndigheten inte behöver be om samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Åtgärdsprogram och insatser kan beslutas unilateralt. Det är myndighet i ordets enklaste betydelse. Tanken är att tidigt och ordentligt koppla greppet om barn och unga som uppenbart är på glid.

Regeringen bedömer att det kan handla om mellan femtonhundra och tvåtusen barn och unga per år som kan behöva hanteras av denna nya modell. Det kan i så fall innebära en kännbar avlastning av Sis-hemmen och en renodling av problembilderna som ryms där.

Men statsminister Ulf Kristersson (M) har inte sin bakgrund i klassiska hårda högerfrågor som försvar och skatter. Hans erfarenhet som politiker har byggts upp just i de sociala frågorna, bland annat som socialförsäkringsminister i den andra Alliansregeringen.

Det är viktigt för svensk självbild, för att samhället skall kännas igen, att man i politiken också ser till de sociala frågorna. Som konstaterades under pressträffen kostar den nya myndigheten uppemot trehundra miljoner kronor per år. Men det är pengar man räknar med att tjäna in när gängen får färre skyttar att välja mellan. Varje skjutning där någon skadas lindrigt eller värre kostar samhället sjuttiofem miljoner enligt nationalekonomen Ingvar Nilsson. Sådant ger perspektiv på kostnaderna.