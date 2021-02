Söndertrasad svensk offentlighet

De här oroliga funktionärerna är inte bara emotionella. Deras invändningar har fog för sig. En nyligen beställd undersökning av Per Rosencrantz och Markus Uvell på Nordic Public Affairs visar detta tydligt. Inför frågan huruvida sakpolitik eller frågan om vilka som skall samarbeta med varandra efter valet var viktigast, svarade sjuttiotre procent att sakpolitiken vägde tyngst. Det är alltså sjuttiotre procent som åtminstone inför den öppna frågan ställer sig kallsinniga till de socialdemokratiska strategernas anslag.

Till bilden hör också ett söndertrasat svenskt samtalsklimat. Den ena huvudparten i politiken sätter i system att strunta i de förgivettagna sätten att begära väljarnas förtroende. I spåren av den socialdemokratiska strategin sås också mörka känslor och radikalisering. En del grupper kommer sannolikt ändå tro på att en tillträdande Kristerssonregering tar Rosenbad i besittning under villkor som inte är demokratiskt godtagbara. Och den socialdemokratiska oppositionen kommer vara bunden av sin tidigare retorik. Hur väl kommer svensk offentlighet må under sådana villkor under den kommande mandatperioden?