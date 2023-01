Strömmer med rätta handskar

Justitieminister Gunnar Strömmer förklarar med anledning av situationen att han vill skärpa straffen för unga. I dag är det praktiskt taget straffritt att begå grova brott om man är under femton år. Det vet gängen och använder sig därför inte sällan av pojkar i just den åldersgruppen.

Men även socialtjänsten skall bli mer handfast i sina metoder: ”Vi vill göra det möjligt för socialtjänsten att få in med mer ingripande åtgärder längre ner i åldrarna utan föräldrarnas medgivande”, säger Strömmer. Han menar att åldersgränsen för sådana åtgärder skall sänkas till tolv år.

I den andan kan man gott se över det gamla folkpartistiska förslag som då kallades helgavskiljning. Det sakfördes även av Alliansregeringen i en modifierad version, men den ursprungliga idén var mer helgjuten. Den innebar att ynglingen i fråga fick inställa sig till ett slags helgfängelse under en period. Där förväntades han plugga istället för att sälla sig till det sedvanliga dåliga sällskapet under helgen. Som en påföljdskomponent bland flera ter sig tanken inte alls dum för just tolv- till femtonåringar.