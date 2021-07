Tvångsäktenskap en skam för Sverige

SVT rapporterade nyligen (25/7) om att den ideella föreningen GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime, uppgett att de fått in fler samtal under första halvan av året från flickor som förts ut ur Sverige mot sin vilja. Sexton flickor har sökt sig till GAPF för dessa ärenden under 2021. Föreningen uppger att de sett samtalen dubblera sedan 2020. Flickorna som tvingas lämna landet under sådana omständigheter är i risk för att utsättas för tvångsäktenskap och fysiskt och psykiskt våld. Enligt Jämställdhetsmyndigheten lär det finnas ett större mörkertal då alla kommuner inte svarat när myndigheten utfört sina kartläggningar. En hel del av fallen är svårupptäckta.