Men rent chockerande är erkännandets politiska inramning. Spaniens vice premiärminister Yolanda Diaz satt i nationell teve och uttryckte inte bara sitt stöd för en palestinsk stat utan även för en stat ”from the river to the sea”.

From the river to the sea är en slagordsramsa som i inledningen av de återkommande propalestinska demonstrationerna under Gazakriget enbart förekom i bakgrunden. Detta för att den är erkänt antisemitisk. Men allteftersom demonstranterna radikaliserades blev den successivt ”tillåten”.