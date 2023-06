Viaplay kraschade på börs som tappade farten

Under helgen skrev USA:s president Joe Biden på det lagförslag som häver det så kallade skuldtaket, efter förra veckans uppgörelse i kongressen. Och oljekartellen Opec har tillsammans med andra stora oljeländer – som Vladimir Putins Ryssland – beslutat att fortsätta strama åt oljeproduktionen. Bland annat har Saudiarabien erbjudit sig att dra ned sin produktion med en miljon fat per dag under juli månad. Oljepriset lyfte över två procent tillfälligt och kostade då 77:96 dollar per fat.