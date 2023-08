Mördare ska ha planerat sprängning från Sis-hem

Pojken häktades under fredagseftermiddagen, rapporterar Aftonbladet .

Det var under natten mot tisdagen som en man i 25-årsåldern skadades i samband med att något detonerade vid en lägenhetsdörr i ett flerbostadshus.

Mannen, som ska ha befunnit sig ganska nära dörren under explosionen, fördes till sjukhus men hans skador bedömdes inte vara livshotande.

Fritogs i våras

Tidigare under våren fritogs pojken under uppmärksammade former av beväpnade personer i samband med ett tandläkarbesök i Södertälje. Han höll sig därefter gömd i en dryg vecka innan han greps på nytt.