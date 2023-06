Ungas gräsrökande "kraftigt underskattat"

Indirekt metod

Stora skillnader

Fakta: Så genomfördes studien

Studien "Prevalence of cannabis use among young adults in Sweden comparing randomized response technique with a traditional survey" är finansierad av Region Stockholm och socialdepartementet, och publicerad i den medicinska tidskriften Addiction.

Enkätundersökningarna genomfördes mellan mars och juli 2021.

I den enkät som resulterade i svar som indikerade högre cannabisbruk använde forskarna så kallad indirekt frågeteknik med korsvis modell.

Indirekta frågetekniker används för känsliga frågor som respondenterna kan tycka är genanta, hotfulla, provocerande eller obehagliga att besvara.

Den korsvisa modellen kombinerar en känslig fråga med en icke-relaterad och icke-känslig fråga som respondenten får besvara tillsammans.